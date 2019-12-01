Se han ejecutado cateos en establecimientos relacionados al fallecimiento de personas que recibieron “sueros vitaminados” en Sonora

Se han ejecutado cateos en establecimientos relacionados al fallecimiento de personas que recibieron “sueros vitaminados” en Sonora
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 14:56:42
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Hermosillo, Sonora, a 16 de abril de 2026.- Autoridades federales y estatales mantienen en curso las investigaciones por las muertes registradas en Sonora tras la aplicación de sueros vitaminados, mientras avanzan acciones legales y operativos para esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que se han realizado cateos en diversos establecimientos presuntamente vinculados con estos hechos. Además, precisó que está pendiente la ejecución de una orden de aprehensión en contra del probable responsable, a quien se le acusa de homicidio culposo derivado de una posible negligencia médica.

Mediante un mensaje difundido en redes sociales, el organismo detalló que dependencias federales participan de manera coordinada en las indagatorias; asimismo señaló que la investigación está a cargo de la Fiscalía General de Justicia de Sonora, instancia que encabeza el proceso.

En ese mismo sentido, se reiteró que la fiscalía estatal continúa avanzando en el esclarecimiento de los fallecimientos ocurridos en Hermosillo, relacionados con la administración de estas soluciones intravenosas.

De acuerdo con información previa, el pasado 7 de abril se tenía registro de 11 casos sospechosos asociados a la aplicación de estos tratamientos por un mismo médico. De ellos, ocho personas perdieron la vida, una más permanecía hospitalizada y dos lograron recuperarse.

Las autoridades también indicaron que, tras la clausura del establecimiento involucrado, no se han detectado nuevos casos. Paralelamente, se mantienen acciones conjuntas con instancias como Coesprisson y Cofepris, enfocadas en la vigilancia epidemiológica, la verificación sanitaria, el análisis de muestras y el cierre del consultorio relacionado con el caso.

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