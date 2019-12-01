Se entrega maquinista de locomotora que embistió autos en Irapuato; estuvo atrincherado 45 horas tras incidente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 13:31:21

Irapuato, Guanajuato, a 8 de agosto 2025.- Se entregó a las autoridades el maquinista de la locomotora que chocó contra varios automóviles en Irapuato, Guanajuato, en un incidente que dejó seis personas sin vida.

Cabe señalar que tras el incidente el hombre se mantuvo más de 45 horas atrincherado en el tren, supuestamente por consejo de representantes sindicales, hasta que la mañana del 8 de agosto decidió salir y ponerse a disposición de los cuerpos policiales.

El pasado 6 de agosto, la locomotora 4050 de Ferromex atravesó a toda velocidad dos pasos vehiculares por las vías del tren que cruzan Irapuato, Guanajuato.

Sin embargo, en el cruce con Boulevard Paseo Irapuato el tren impactó un auto particular y en el lugar perdieron la vida tres personas y una cuarta recibió lesiones.

Metros adelante, el tren impactó una camioneta y una motocicleta y otras tres personas fallecieron; asimismo una más resultó herida.

Los dos sobrevivientes fueron trasladados a un hospital donde se reportan en estado grave.

El hombre fue puesto a disposición de las autoridades pertinentes para deslindar su responsabilidad.

Por su parte, la empresa Ferromex se comprometió a cubrir los gastos funerarios y de hospital de las víctimas, así como a una investigación transparente sobre lo ocurrido.