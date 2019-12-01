Se entrega maquinista de locomotora que embistió autos en Irapuato; estuvo atrincherado 45 horas tras incidente

Se entrega maquinista de locomotora que embistió autos en Irapuato; estuvo atrincherado 45 horas tras incidente
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 13:31:21
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Irapuato, Guanajuato, a 8 de agosto 2025.- Se entregó a las autoridades el maquinista de la locomotora que chocó contra varios automóviles en Irapuato, Guanajuato, en un incidente que dejó seis personas sin vida.

Cabe señalar que tras el incidente el hombre se mantuvo más de 45 horas atrincherado en el tren, supuestamente por consejo de representantes sindicales, hasta que la mañana del 8 de agosto decidió salir y ponerse a disposición de los cuerpos policiales.

El pasado 6 de agosto, la locomotora 4050 de Ferromex atravesó a toda velocidad dos pasos vehiculares por las vías del tren que cruzan Irapuato, Guanajuato.

Sin embargo, en el cruce con Boulevard Paseo Irapuato el tren impactó un auto particular y en el lugar perdieron la vida tres personas y una cuarta recibió lesiones.

Metros adelante, el tren impactó una camioneta y una motocicleta y otras tres personas fallecieron; asimismo una más resultó herida.

Los dos sobrevivientes fueron trasladados a un hospital donde se reportan en estado grave.

El hombre fue puesto a disposición de las autoridades pertinentes para deslindar su responsabilidad.

Por su parte, la empresa Ferromex se comprometió a cubrir los gastos funerarios y de hospital de las víctimas, así como a una investigación transparente sobre lo ocurrido.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Acusan al gobierno del incendio al antimonumento +43;  “quieren borrar rastros de desaparecidos antes del mundial de futbol”
Hallan cadáver en Tingambato, Michoacán
Condenan a José Alejandro “N” a 330 años de cárcel por secuestrar y quitarle la vida al hijo de Pasalagua en Morelia, Michoacán
Aseguran autos de lujo, armas y estupefacientes en cateos en Nuevo León
Más información de la categoria
Capturan a presunto implicado en homicidio de delegado de la FGR en Tamaulipas
Aprehenden en Morelia, Michoacán a sujeto buscado en Estados Unidos por explotación sexual de menores
Madre de Fernandito exige justicia para su hijo tras recibir su cuerpo; lo ultimaron por un préstamo de mil pesos
Exhiben a matrimonio de la 4T en fiesta VIP de la F1 en México: Accesos valuados en 170 mil pesos por persona
Comentarios