Se enfrentan integrantes del FNLS con elementos de seguridad; destrozaron dos tranvías en el Centro Histórico de Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2025 a las 15:26:03
Morelia, Michoacán, a 12 de octubre de 2025.- Momentos de tensión se vivieron en el primer cuadro de la capital michoacana, después de que integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), se enfrentaran con el grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

De acuerdo a información de las autoridades, un contingente de integrantes del FNLS secuestró dos tranvías, los cuales fueron chocados y destrozados, además de que vandalizaron otros vehículos.

Un grupo de comuneros intentó sorprender a los granaderos por la zona de los portales y esto detonó el enfrentamiento, por lo que los oficiales respondieron utilizando gases lacrimógenos, sin considerar la presencia de turistas y civiles que asistían a misa en la catedral que cerro sus puertas, además de los negocios que se encuentran en los portales, los cuales también cerraron sus puertas.

El conflicto se extendió por la Avenida Madero, donde se registraron jaloneos y empujones entre los policías y los integrantes del FNLS.

Tras terminar el enfrentamiento, se inició un diálogo entre los integrantes del FNLS y representantes de la Secretaría de Gobernación, logrando un acuerdo para retirar a los elementos policiacos del centro de la ciudad y poner fin a la persecución de sus miembros. 

Es importante señalar que este altercado se dio durante el tercer día del Festival Internacional de Cine en Morelia, un evento que debería celebrarse en un ambiente pacífico y cultural, pero que se vio empañado por la violencia y el caos en el centro de la ciudad.

Noventa Grados
