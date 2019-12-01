Visitará Claudia Sheinbaum zonas afectadas por las lluvias en Querétaro este lunes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2025 a las 16:20:31

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 12 de octubre de 2025.- Este lunes se espera la visita de Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México en algunos de los siete municipios de la sierra queretana que resultaron afectados por las lluvias de la semana pasada.

Con información del área de Comunicación Social se confirmó el arribo de la titular del Ejecutivo Federal y personal de las dependencias de la Secretaría del Bienestar, quienes realizarán un censo de la gente que resultó afectada por los deslaves y derrumbes que se dieron por el desgajamieto de los cerros.

Desde el primer día que se registraron las lluvias y varias comunidades quedaron incomunicadas por el derribo de varios talud elementos de Defensa Nacional aplicaron el Plan DN-III Para tratar de liberar los caminos por lo que este día se intensifican las labores de limpieza y sanitización para restablecer condiciones seguras en las zonas afectada.

El Gobierno de México informó sobre los avances en la evaluación de daños y atención a la población afectada por las intensas lluvias registradas Querétaro.

“Desde el viernes 10 de octubre, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, instaló el Comité de Emergencias, que sesiona de manera permanente y coordina las acciones interinstitucionales. En estas sesiones participan las y los titulares de Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Secretaría de Gobernación, así como de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión Nacional del Agua (Conagua), IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar, quienes evalúan los avances y necesidades al menos cada 24 horas”, reveló el comunicado oficial.

El documento refiere que para apoyar a la ciudadanía, se habilitó la línea 079, disponible para brindar asistencia y apoyo en la búsqueda y localización de personas.

El Gobierno de Querétaro confirmó el deceso de un menor quien quedó debajo del escombro luego de que un cerro se derrumbó por lo que el Gobierno de México expresó su solidaridad y acompañamiento integral a las familias afectadas, refrendando su compromiso de brindarles atención y apoyo en todo momento.

“Este día se intensifican las labores de limpieza y sanitización en las zonas impactadas, lo que permitirá restablecer condiciones seguras para continuar con los trabajos de atención, levantamiento de censos y entrega de apoyos directos a las familias que resultaron con mayores daños”.

En Querétaro son siete municipios afectados por lo que se está dando atención prioritaria en: Pinal de Amoles y Amealco de Bonfil.

En la zona participan Defensa, Guardia Nacional, SICT, Conafor y autoridades estatales y municipales.

Al momento hay 4 mil 512 usuarios afectados por el suministro de luz de 2 millones 45 mil, hubo cinco afectaciones en la red federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de las cuales 2 ya fueron atendidas y 3 están en procedo con 290 km afectados, atendidos por 25 elementos y 4 maquinarias.

El Comité Nacional de Protección Civil mantiene sesión y coordinación permanente con el gobernador Mauricio Kuri González con el propósito de consolidar los esfuerzos interinstitucionales de auxilio, atención y recuperación en apoyo a las comunidades más afectadas.