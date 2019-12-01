Identifican a dos de los cuatro ultimados en la Leandro Valle de Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2025 a las 13:38:10
Morelia, Michoacán, 12 de octubre del 2025.- Como Montserrat C., de 26 años de edad y alias “El Chaparro”, de 30 años, fueron identificados dos de las cuatro personas que fueron asesinadas en un domicilio de la colonia Leandro Valle el viernes pasado.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, la noche del viernes fueron atacadas a balazos varias personas en un domicilio de la referida colonia.

Como resultado del hecho en el lugar perdieron la vida tres personas y dos más fueron llevadas a un hospital en donde otra más feneció.

Fue al continuar con las investigaciones que fueron identificados Montserrat C., de 26 años y alias “El Chaparro”, de 30 años.

Es de mencionar que las pesquisas en torno al hecho siguen adelante con la finalidad de esclarecer el múltiple homicidio.

