Aprehenden a dos hombres y una mujer presuntos responsables de homicidio calificado ocurrido en Morelia, Michoacán

Aprehenden a dos hombres y una mujer presuntos responsables de homicidio calificado ocurrido en Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2025 a las 18:13:14
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 12 de octubre de 2025.- Edgar Ulises “N”, Giovanni “N” y Atziri “N”, quienes son señalados por su posible relación en la comisión del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de José Guadalupe C., ocurrido en el fraccionamiento Villas del Pedregal de la ciudad de Morelia, fueron aprehendidos la víspera por personal de la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, el 18 de septiembre de 2025, la víctima arribó a la avenida Villas del Pedregal, del fraccionamiento del mismo nombre, en esta ciudad de Morelia, sitio al que, más tarde, al lugar llegaron los investigados, quienes se desplazaban en dos motocicletas y un vehículo de la marca Chevrolet, tipo Aveo, color gris. 

Tras ubicarse en el sitio, los dos hombres y la mujer intentaron privar de la libertad a José Guadalupe C.; sin embargo, al no lograr su cometido, dispararon un arma de fuego en su contra, provocándole la muerte.

Derivado de las investigaciones, el agente del Ministerio Público solicitó la respectiva orden de aprehensión, la cual fue obsequiada y posteriormente cumplimentada por personal de la institución.

Los detenidos  Édgar Ulises “N”, Giovanni “N” y Atziri “N”, fueron internados en el Centro Penitenciario “Lic. David Franco Rodríguez” y puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional a efecto de que se resuelva su situación legal conforme a derecho.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Niño de 14 años lideraba célula de secuestradores y homicidas: Cae en operativo en Tabasco
Aprehenden a dos hombres y una mujer presuntos responsables de homicidio calificado ocurrido en Morelia, Michoacán
Se enfrentan integrantes del FNLS con elementos de seguridad; destrozaron dos tranvías en el Centro Histórico de Morelia, Michoacán
En detención, cumplimentan orden de aprehensión en contra de “El Calabazo”, por homicidio ocurrido en Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
Cineasta Kleber Mendonça se maravilla con la riqueza culinaria de Michoacán
Mano derecha de los Guzmán y Zambada se asienta en Uruapan, Michoacán: ahora exportador aguacatero, pasó 14 años en prisión de EE.UU. por traficar hasta con submarinos
San Miguel del Monte opta por permanecer en el municipio de Morelia: Yankel Benítez
Visitará Claudia Sheinbaum zonas afectadas por las lluvias en Querétaro este lunes
Comentarios