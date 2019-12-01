Se disuelve marcha normalista en Morelia tras agresión con cohetón que provocó quemaduras de segundo grado a una agente de la Guardia Civil

Morelia, Michoacán, 16 de octubre de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) determinó disolver la marcha de estudiantes normalistas en Morelia, luego de que una agente de la Guardia Civil resultara lesionada con quemaduras de segundo grado en ambas piernas y la región genital, tras la explosión de un cohetón lanzado por participantes de la movilización contra los elementos policiales que realizaban labores de vigilancia y acompañamiento.

De acuerdo con los primeros reportes, la agente de 47 años de edad sufrió quemaduras de segundo grado en ambas piernas y la región genital, por lo que requirió atención médica para valorar la gravedad de sus lesiones.

La movilización, en la que participaban aproximadamente 800 estudiantes de la Escuela Normal Indígena de Michoacán (ENIM) de Cherán y otras organizaciones estudiantiles, se desarrollaba con dirección al Centro Histórico de Morelia, donde se tenía previsto realizar un mitin político-cultural en la Plaza Jardín Niños Héroes.

Es importante destacar que, en todo momento, los elementos de la Guardia Civil mantuvieron una actitud respetuosa, cordial y de apertura al diálogo con los manifestantes. Su intervención tuvo como principal objetivo privilegiar la comunicación, evitar confrontaciones y garantizar que la movilización se desarrollara de manera pacífica, sin recurrir a la violencia.

Incluso, previamente se habían establecido acuerdos para que la manifestación transcurriera en un ambiente de respeto, con acompañamiento policial y una mesa de atención por parte de las autoridades correspondientes, privilegiando en todo momento el entendimiento y la solución pacífica de cualquier inconformidad.

Sin embargo, tras la agresión con pirotecnia que dejó lesionada a la agente policial, fue necesario intervenir para disolver la movilización, con el objetivo de prevenir nuevas agresiones y salvaguardar la integridad de los elementos de seguridad, manifestantes y ciudadanía.

La SSP reitera su absoluto respeto al derecho a la libre manifestación y expresión de las ideas; sin embargo, condena enérgicamente cualquier acto de violencia que ponga en riesgo la vida y la integridad de las personas, especialmente de quienes desempeñan labores para garantizar la seguridad de la población.