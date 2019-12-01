Se desploma avioneta en Tamaulipas; hay una persona fallecida y una herida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 19:32:52

Reynosa, Tamaulipas, a 29 de agosto de 2025.- La tarde de este viernes, una avioneta cayó en terrenos del ejido Doroteo Arango, en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, dejando una persona fallecida y otra más herida.

Según información de las autoridades, una de las personas perdió la vida al instante, mientras que la herida fue llevada lesionada a un hospital para recibir atención médica, aunque hasta el momento no se ha confirmado su identidad.

Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional, así como de la Guardia Estatal, quienes se encargaron de resguardar la zona.

Asimismo, acudieron peritos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y personal de la autoridad aeronáutica federal, que serán los que se encarguen de realizar las investigaciones necesarias.

Aún no se ha confirmado la causa del desplome de la avioneta tipo Cessna, pero vecinos del ejido, indicaron que s escuchó una fuerte explosión al momento del impacto.