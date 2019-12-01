Se desata balacera tras intento de asalto en Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 14:23:17

Zamora, Michoacán, a 29 de agosto.- Un elemento de la Fuerza Rural de la Defensa que tenía pocos minutos de haber retirado una fuerte cantidad de dinero del banco "Bancomer" sufrió un intento de asalto a mano armado por sujetos que lograron darse a la fuga, dejando una motocicleta abandonada, en el hecho se registraron detonaciones de arma de fuego.

Por información recabada por este medio de comunicación se informó que aproximadamente a las 10:10 horas de este viernes en los números de emergencias recibieron un reporte ciudadano sobre disparos de arma de fuego en la calle Dr. Alonso Martínez casi esquina con Virrey de Almanza, de la colonia Jardinadas.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal se movilizaron al sitio donde se entrevistaron con el afectado, mismo que manifestó que dos sujetos armados lo habían intento despojar de 400 mil pesos en efectivo.

Por lo que este repelio la agresión con su arma de cargo y al intentar ponerse a salvo fue arrollado por una camioneta tipo van color blanco, donde abordaron los asaltantes y huyeron dejando abandonada una moto de la marca Treck Motors tipo cross, color rojo con negro, sin placa de circulación.

Los policías resguardaron la zona ya que había algunos casquillos percutidos, así mismo socorritas de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios al afectado quienes presentaba algunos raspones en un brazo.

Más tarde al sitio llego personal de la Fiscalía General del Estado quienes realizaron lo conducente con el fin de iniciar la respectiva carpeta de investigación.