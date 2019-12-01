Se accidenta líder del PRI en Hidalgo; resultó ileso

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 22:57:04

Tulancingo, Hidalgo, a 16 de octubre de 2025.- Cuando regresaba recorrer las zonas afectadas por las inundaciones y derrumbes ocasionados por las lluvias en regiones de Hidalgo, el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marco Antonio Mendoza Bustamante, tuvo un accidente automovilístico en el acceso al municipio de Tulancingo.

Según información que proporcionó el mismo dirigente, el incidente se dio después de que “pestañeo” por cansancio, provocando que perdiera el control de la unidad, se subiera a la banqueta y tumbara dos postes.

El automóvil fue reportado como pérdida total, pero el líder priísta detalló que tanto él, como la persona que lo acompañaba, resultaron sin lesiones.

Además indicó que se hará cargo de los daños que causó a la infraestructura pública y que ya se presentó ante las autoridades competentes para realizar los trámites.