Cae en EEUU la modelo Vanessa Gurrola: La "doble de Emma Coronel" acusada por homicidio de capo, estaba en la "lista de la muerte" de Sinaloa

California, EEUU., a 17 de octubre de 2025.- El glamour, los lujos y las redes sociales se convirtieron en el telón de fondo de una historia digna de una serie de criminales. Lidia Vanessa Gurrola Peraza, modelo sinaloense y exreina de belleza conocida como “la doble de Emma Coronel”, fue detenida en Estados Unidos acusada del asesinato de Christian Espinoza Silver, alias El Chato, presunto operador del crimen organizado.

La captura, ocurrida el pasado 9 de octubre en San Diego, California, sacudió tanto a los círculos del crimen organizado. Gurrola, quien hasta hace poco compartía fotos de viajes y autos de lujo en sus redes, fue ingresada al centro de detención Las Colinas, donde espera su audiencia del 20 de octubre.

Según informes judiciales, la joven habría mantenido una relación sentimental con la víctima, miembro del Cártel de los Arellano Félix, y las autoridades aseguran que videos y fotografías la vinculan directamente con el hombre ejecutado en un estacionamiento de University City, el 17 de febrero de 2024.

El homicidio, que en un principio parecía un ajuste de cuentas entre cárteles, tomó un giro inesperado al revelar el nombre de la supuesta implicada: una modelo sinaloense de sonrisa encantadora y vida dorada, que los medios comenzaron a comparar con Emma Coronel, la esposa de “El Chapo” Guzmán.

Los indicios la conectan con el Cártel de Sinaloa y la facción de Los Chapitos, por lo que a inicios de año fue incluida en una lista de objetivos de la facción leal al Mayo Zambada, conocida como la "lista de la muerte", pues varios de quienes allí aparecen se encuentran amenazas o bien, ya fueron asesinados. Esta lista incluye a narcotraficantes, empresarios, influencers y socialités.

Dentro de Los Chapiza, la modelo llevaría a cabo operaciones de lavado de dinero, aunque las autoridades no han confirmado esas versiones. Por ahora, la acusación formal es por homicidio en primer grado, un delito que podría costarle la vida en prisión.

Entre luces, cámaras y escándalos, la historia de Vanessa Gurrola demuestra una vez más que el glamour y el crimen pueden cruzarse en un peligroso juego de apariencias.