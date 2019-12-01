Salvan la vida de un recién nacido en Morelia, Michoacán Paramédicos de la Guardia Civil

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 08:22:14

Morelia, Michoacán, a 9 de noviembre 2026.- Gracias a la rápida y oportuna intervención de los paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) un recién nacido que presentó un paro cardiorrespiratorio, salvó la vida, ello luego de que su madre diera a luz a bordo de un vehículo particular sobre la carretera Villa Madero-Tiripetío.

Sobre el particular se informó que tras recibir un reporte de emergencia, personal de la Dirección de Servicios Aéreos de la Guardia Civil se trasladó a bordo de la ambulancia 1774 hasta las inmediaciones del crucero Pátzcuaro-Tiripetío, donde brindó atención prehospitalaria a la madre y al recién nacido.

Durante la valoración, los paramédicos llevaron a cabo maniobras especializadas de reanimación neonatal y lograron restablecer su actividad cardiorrespiratoria.

Gracias a la coordinación entre la Guardia Civil, el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y el C5 Michoacán, así como al apoyo de una profesional de enfermería, se agilizó la atención y el traslado de los pacientes. Además, una patrulla de la corporación brindó acompañamiento para facilitar el desplazamiento hacia el hospital.

El recién nacido fue trasladado al Hospital Infantil de Morelia, donde se coordinó su recepción inmediata en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), mientras que su madre, quien se encontraba estable, fue canalizada al Hospital Civil para recibir atención médica especializada.

Con estas acciones, la SSP refrenda su compromiso de brindar atención oportuna ante emergencias, mediante personal capacitado y una coordinación permanente que permite proteger la vida de las y los michoacanos.