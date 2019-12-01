Aseguran una tonelada de estupefacientes y detienen a 6 presuntos traficantes en las costas de Guerrero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 08:14:57

Acapulco, Guerrero, a 9 de noviembre 2026.- Personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) aseguró aproximadamente una tonelada de un estupefaciente sintético en polvo y capturó a seis personas durante un operativo en la costa suroeste de Acapulco, Guerrero.

De acuerdo con la información oficial provista por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, los uniformados interceptaron una embarcación menor en la que transportaban la cocaína.

A través de una publicación en redes sociales, el funcionario federal destacó que durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría de Marina ha asegurado más de 98 toneladas de cocaína en operaciones marítimas.

En ese sentido, aseguró que con los operativos se evita que millones de dosis de droga lleguen a las calles.

Además, el secretario García Harfuch resaltó que el aseguramiento representa una afectación multimillonaria para los grupos del crimen organizado que operan en el país.