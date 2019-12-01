Fernando Sánchez Martínez es nombrado nuevo Fiscal Regional de Uruapan, Michoacán; comienza la limpia

Fernando Sánchez Martínez es nombrado nuevo Fiscal Regional de Uruapan, Michoacán; comienza la limpia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 10:45:13
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, 18 de noviembre del 2025.- Luego de que se anunciara la depuración de la fiscalía Regional de Uruapan, este día se entregó el nombramiento a Fernando Sánchez Martínez, quien a partir de la fecha asumirá el cargo de Fiscal Regional de Uruapan.

Sobre el particular se informó que con esta designación, la institución reiteró su compromiso de fortalecer todas las áreas operativas.

Así como con el objetivo de brindar un servicio más eficiente y cercano a la ciudadanía.

El Fiscal General, Carlos Torres Piña, informó que se continuará trabajando bajo los principios de responsabilidad, honestidad y entrega, con el propósito de garantizar la atención y seguridad que demandan las y los michoacanos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
“El Camaleón”, líder delincuencial en Michoacán que ya estuvo tras las rejas y fue liberado por un juez federal
Fernando Sánchez Martínez es nombrado nuevo Fiscal Regional de Uruapan, Michoacán; comienza la limpia
Recuperan en Salvador Escalante, Michoacán, dos autos robados
Comando armado prende en fuego colegio en Culiacán, Sinaloa
Más información de la categoria
“El Camaleón”, líder delincuencial en Michoacán que ya estuvo tras las rejas y fue liberado por un juez federal
Desmantelan en España red vinculada a grupo criminal jalisciense; hay 20 detenidos
Un Cáncer dentro de MORENA llamado Celis
Fernando Sánchez Martínez es nombrado nuevo Fiscal Regional de Uruapan, Michoacán; comienza la limpia
Comentarios