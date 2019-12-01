Fernando Sánchez Martínez es nombrado nuevo Fiscal Regional de Uruapan, Michoacán; comienza la limpia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 10:45:13

Uruapan, Michoacán, 18 de noviembre del 2025.- Luego de que se anunciara la depuración de la fiscalía Regional de Uruapan, este día se entregó el nombramiento a Fernando Sánchez Martínez, quien a partir de la fecha asumirá el cargo de Fiscal Regional de Uruapan.

Sobre el particular se informó que con esta designación, la institución reiteró su compromiso de fortalecer todas las áreas operativas.

Así como con el objetivo de brindar un servicio más eficiente y cercano a la ciudadanía.

El Fiscal General, Carlos Torres Piña, informó que se continuará trabajando bajo los principios de responsabilidad, honestidad y entrega, con el propósito de garantizar la atención y seguridad que demandan las y los michoacanos.