Un Cáncer dentro de MORENA llamado Celis

Morelia, Michoacán, a 18 de noviembre de 2025.- Bien dice un dicho que los malos no son los partidos, sino los políticos dentro de los mismos.

Tal es el caso del actual diputado Juan Pablo Celis, quien sin pena ni gloria presume ser miembro fundador del movimiento regeneración nacional.

¿Pero quién es Juan Pablo Celis?

El actual diputado “plurinominal”, si pluri, porque seguro no gana una elección por la vía de representación popular; ha sido conocido por muchas cosas menos por aportar algo positivo al estado.

Y es que el que hoy se presume como máximo referente de MORENA en el estado tiene una carrera política llena de traiciones y oportunismo según sus necesidades.

En el 2015 dicho funcionario renunció al Partido Morena, para incorporarse al Gobierno de Silvano Aureoles Conejo en donde el mismo publicó lo siguiente:

«Solo a modo de informar, les comento que hoy tome la decisión de dejar la militancia de MORENA, considero grave muchas cosas que han sucedido aquí en Michoacán, morena es otra cosa, pero aquí no hay cabida, no se respeta la pluralidad, he decidido emprender otra forma de hacer política, sí dejo con cierta tristeza pero sé también que el verdadero espíritu de MORENA está vivo, existe y con ese espíritu haré lo que dictan mis convicciones con muchos ciudadanos más que quieren el cambio verdadero, que respaldamos a Andrés Manuel López Obrador, me consideró de izquierda por decisión propia y lo seguiré siendo, porque ser de izquierda es verse en el otro, actuar con honestidad y solidaridad mi reconocimiento a millones de protagonistas del cambio verdadero que siguen en la lucha originaria que nos hizo unirnos, a ellos les ofrezco mi respeto, a los ciudadanos de esperanza, #2018AMLOpresidente, me duele mucho esta protesta pero se debe entender que MORENA no es un grupito, MORENA somos todos aún estando fuera del padrón, MORENA es para la gente, MORENA es para ser amplio e incluyente, es un movimiento fraterno que busca el cambio verdadero, la unión, MORENA son ideas no arengas, MORENA es dialéctica y unión de esfuerzos porque en MORENA no hay pensamiento único». Cita el texto que él mismo publicó el 27 de Noviembre de 2015.

Posteriormente, Celis Silva renunció al gobierno de Silvano Aureoles en el 2017 luego de que fue captado insultando a policías estatales en aparente estado inconveniente, en donde las palabras “jodidos” salieron de su boca de una manera fluida y despectiva para los elementos policiales.

Posteriormente el oportunismo lo llevó a ser dirigente estatal de MORENA Michoacán, en donde lo más relevante que realizó en su corto plazo fue auto designarse una diputación plurinominal, sí, esas que todos quieren ya que es un pase seguro a todos aquellos que no ganan ni una jefatura de tenencia.

Al día de hoy como diputado local, el flamante funcionario no ha hecho absolutamente nada de relevancia más que cobrar esos jugosos sueldos que se cobran dentro del congreso estatal.

El partido del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy en día se encuentra agonizando en Michoacán, por las malas decisiones de sus integrantes, a tal punto en donde ya muchos dudan que puedan ganar en el 2027.

¿Cree usted que ya es momento de que se realice una limpia dentro de MORENA, para poder recuperar la confianza de los michoacanos?