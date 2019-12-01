Saldo blanco durante periodo vacacional: municipio de Querétaro

Querétaro, Querétaro, 13 de abril del 2026.- Resultado de la implementación del dispositivo de seguridad durante el periodo vacacional con motivo de Semana Santa y Semana de Pascua 2026, el municipio de Querétaro concluyó con saldo blanco, sin incidencias mayores ni situaciones de riesgo en ninguna de las siete delegaciones capitalinas.

En el periodo comprendido del domingo 29 de marzo al domingo 12 de abril, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) informa que, de acuerdo a los registros internos de la Institución, se registró una disminución del 26 por ciento en la incidencia delictiva, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En los delitos de carácter patrimonial, se logró un decremento del 65 por ciento en robo a transeúnte; del 60 por ciento en robo a casa-habitación; del 54 por ciento en robo a vehículo; del 33 por ciento en robo de lugar cerrado y del 18 por ciento en robo de vehículo, en relación con los registros del 2025.

Durante este periodo de tiempo, derivado de la presencia permanente y recorridos preventivos que se llevaron a cabo, así como a la oportuna respuesta a los reportes ciudadanos recibidos en el número único de emergencias 9-1-1, se llevó a cabo el aseguramiento de 294 personas, puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro y de 619 personas remitidas a juzgado cívico por incivilidades, principalmente por ingerir bebidas embriagantes e inhalar estupefacientes en la vía pública.

Los resultados durante este periodo vacacional 2026 fueron resultado de la operación policial preventiva, disuasiva y de vigilancia, desplegando a todo el estado de fuerza para generar condiciones de cercanía en calle, así como de corresponsabilidad, que permitieron preservar el orden y la paz en los espacios públicos del municipio, salvaguardando la integridad de las familias queretanas y visitantes, así como de su patrimonio.