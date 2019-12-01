Sacuden balaceras a Buenavista, Michoacán: Comando enfrenta a helicóptero militar desplegado tras atentado contra Alcaldesa; en Apatzingán también dispararon a funcionario, excandidato a diputado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 14:23:28

Buenavista, Mich., a 18 de septiembre de 2025.- Un helicóptero militar fue atacado a balazos por civiles armados en el municipio de Buenavista, cuando la aeronave realizaba sobrevuelos tras el atentado que sufrió la alcaldesa Irma Moreno, la mañana del jueves.

Los hechos de violencia, que incluyen el ataque a balazos contra el excandidato a diputado federal Aldo Gutiérrez Aguirre, actual Secretario de Desarrollo Rural de Apatzingán, se enmarcan en la toma de protesta del nuevo comandante de la 43/a. Zona Militar de Apatzingán.

Irma Moreno asistió a ese evento y cuando regresaba fue atacada a balazos por un comando armado que ya la esperaba en el camino.

La Presidenta Municipal y su equipo salieron ilesos y un helicóptero militar fue desplegado sobre el municipio de Buenavista. Cuando sobrevolaba las parcelas que rodean al núcleo urbano, cerca de la carretera Apatzingán - Tepalcatepec, la aeronave fue atacada a balazos.

Las fuertes descargas alertaron a los pobladores en la ciudad, quienes desde sitios como el balneario El Encanto grabaron los tiros de rifles de grueso calibre hacia la aeronave.

Hasta el momento la situación es de tensión en el municipio.