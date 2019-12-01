Quince heridos por accidente en arrancones en fiestas patronales en Coahuayana, Michoacán; auto se sale del camino y arrolla a espectadores

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Marzo de 2026 a las 21:43:11

Coahuayana, Mich., a 15 de marzo de 2026.— Lo que comenzó como una jornada de adrenalina y celebración terminó en momentos de terror durante las festividades en honor a San José, luego de que un vehículo que participaba en un evento de arrancones perdiera el control, se volcara y embistiera a varios espectadores, dejando un saldo preliminar de al menos 15 personas lesionadas.

El accidente ocurrió la tarde de este domingo en una zona donde se realizaban carreras de aceleración como parte de las actividades festivas. De acuerdo con reportes preliminares, uno de los automóviles participantes habría perdido el control a alta velocidad, saliendo abruptamente del carril destinado a la competencia.

La unidad se volcó y terminó proyectándose hacia el área donde se encontraban decenas de personas observando la carrera, muchas de ellas colocadas a escasos metros del trayecto de los vehículos y sin barreras de protección.

El impacto generó escenas de pánico entre los asistentes, quienes corrieron para ponerse a salvo mientras varios espectadores quedaron tendidos sobre el suelo tras ser alcanzados por el vehículo o por los escombros provocados por la volcadura.

Minutos después del percance, al lugar acudieron paramédicos, rescatistas y elementos de seguridad para auxiliar a los heridos. Al menos 15 personas resultaron lesionadas, algunas de ellas con golpes de consideración, por lo que varias fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica.

Autoridades locales iniciaron ya las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente, así como las condiciones de seguridad bajo las cuales se desarrollaba el evento.

Uno de los puntos que será revisado, según fuentes cercanas a las indagatorias, es quién autorizó la realización de la competencia y por qué los espectadores se encontraban tan cerca del circuito, aparentemente sin barreras, vallas o medidas de contención que evitaran un incidente de esta magnitud.