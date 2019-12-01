Detienen a operador de grupo delictivo de Jalisco; habría trasladado a la pareja sentimental de "El Mencho" a Tapalpa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Marzo de 2026 a las 21:30:19

Guadalajara, Jalisco, a 15 de marzo de 2026.- La detención de un presunto integrante del crimen organizado en Jalisco fue confirmada por autoridades federales, luego de un operativo realizado por fuerzas de seguridad en la zona metropolitana de Guadalajara.

Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional capturaron a José “N”, alias “Pepe”, señalado como presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con autoridades militares, el detenido habría sido quien trasladó a la pareja sentimental de Rubén Oseguera Cervantes el día en que el líder del grupo criminal fue localizado y abatido.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó, a través de la Comandancia de la V Región Militar, que la captura se llevó a cabo la noche de este domingo en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, durante patrullajes terrestres de vigilancia en esa zona del área metropolitana de Guadalajara.

Según la dependencia, José “N”, conocido como “Pepe”, es considerado uno de los principales operadores logísticos del CJNG y habría sido el encargado de trasladar a la pareja del capo a Tapalpa el pasado 22 de febrero de 2026.

Durante el operativo, las fuerzas federales aseguraron presunta droga, armamento y un vehículo que, de acuerdo con los primeros reportes, habría sido utilizado en actividades relacionadas con el grupo delictivo.

Tras su detención, el sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, específicamente de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada con sede en Guadalajara, donde se realizarán las diligencias correspondientes para definir su situación jurídica.