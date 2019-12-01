Roban camión con medicamentos en nuevo atraco en la carretera Morelia – Pátzcuaro; FGR Michoacán investiga

Roban camión con medicamentos en nuevo atraco en la carretera Morelia – Pátzcuaro; FGR Michoacán investiga
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 11:41:27
Lagunillas, Mich., a 7 de agosto de 2025.– La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su representación en el estado de Michoacán, ha iniciado una carpeta de investigación por el delito de robo al autotransporte federal de carga, tras la denuncia interpuesta por una empresa afectada.

De acuerdo con el reporte oficial, el apoderado legal de la empresa Transportes SUVI S.A. de C.V. presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público Federal, luego de que sujetos armados despojaran a uno de sus operadores de un vehículo tipo caja seca, con placas del Servicio Público Federal, que transportaba medicamentos.

El asalto tuvo lugar sobre la carretera Morelia–Pátzcuaro, en el tramo correspondiente al municipio de Lagunillas. A raíz del hecho, las autoridades federales dieron inicio a las diligencias necesarias para recabar datos de prueba que permitan identificar y sancionar a los responsables.

La FGR informó que la indagatoria continúa en proceso de integración, y que se mantendrá el seguimiento conforme a la legislación vigente, con el objetivo de garantizar justicia para la parte afectada.

