Riña familiar termina con balazos y con una persona sin vida en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Agosto de 2025 a las 09:22:45

Querétaro, Querétaro, 10 de agosto del 2025.- Elementos de la Policía Municipal de Querétaro, tomaron conocimiento del fallecimiento de una persona por proyectil de arma de fuego, quien que se encontraba en la clínica de Santa Rosa.

Se conoció que previamente se encontraba en una convivencia familiar, en Hacienda La Purísima, en donde habrían estado ingiriendo bebidas embriagantes.

Posteriormente comenzó el altercado, en donde uno de los presentes sacó un arma de fuego y la accionó en contra de un familiar, dejándolo con heridas graves en ese momento.

De inmediato, lo trasladaron a la clínica de Santa Rosa Jáuregui, sin embargo, al llegar, se confirmó que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a dar parte a las autoridades competentes.

La Fiscalía General del Estado, fue notificada por policías municipales, por lo que, al arribar, realizaron las diligencias correspondientes y posteriormente el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a la morgue.