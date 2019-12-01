Aprehenden a Francisco “N”, objetivo prioritario y presunto líder criminal que operaba de Altozano a Madero

Charo, Michoacán, a 9 de noviembre 2026.- Francisco “N”, identificado como presunto líder de una estructura delictiva que operaba desde la zona de Altozano, en Morelia, hasta el municipio de Madero, fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Policía Municipal de Charo. Cuenta con dos mandamientos judiciales vigentes, uno de ellos por robo agravado, asimismo está relacionado con actividades ilícitas como el sicariato vinculado con una célula criminal de la región.

Sobre el particular se informó que dichas detención se registró en la localidad de Francisco I. Madero, municipio de Charo. Durante recorridos de prevención y vigilancia en las inmediaciones de la plaza principal, los agentes detectaron un vehículo de la marca Audi, color negro y con placas de procedencia extranjera, el cual presentaba características sospechosas, motivo por el cual se aproximaron para verificar la situación.

Durante la intervención policial, los oficiales localizaron un envoltorio con una sustancia granulada con características propias de la metanfetamina, lo que derivó en su detención por la probable comisión de delitos contra la salud.

Al consultar sus antecedentes, las autoridades confirmaron que Francisco “N” era requerido por la justicia mediante dos mandamientos judiciales vigentes, uno de ellos por robo agravado. Además, es investigado por su posible participación en actividades criminales de alto impacto como el sicariato. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente, donde se dará seguimiento a su situación jurídica.

La SSP mantiene acciones para la localización y detención de objetivos prioritarios, con el propósito de debilitar las estructuras criminales que generan violencia y fortalecer la seguridad de las familias michoacanas, mediante una actuación firme y coordinación permanente entre instituciones.