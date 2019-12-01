Muere motociclista en accidente en Morelia, Michoacán 

Muere motociclista en accidente en Morelia, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 08:38:59
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Morelia, Michoacán, a 9 de noviembre 2026.- Víctima de las lesiones que sufrió al derrapar con su motocicleta en el libramiento Sur, un individuo perdió la vida; Con este ya son 31 motociclistas muertos en accidentes en esta ciudad de Morelia en este año.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida vialidad, en las inmediaciones de Casa Michoacán, se había registrado un accidente de moto.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, quienes al arribar encontraron al motorista sin vida.

Con base en lo anterior personal de la FGE tomó conocimiento de los hechos e iniciaron las indagatorias correspondientes.

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