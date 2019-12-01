Revientan autoridades segundo campamento criminal en Uruapan, Michoacán; aseguran 4 kilos de estupefaciente, fusil y equipo táctico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2025 a las 16:18:29

Uruapan, Mich., a 4 de octubre de 2025.- Elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional y la Policía Municipal, aseguraron este sábado un campamento criminal, en una zona montañosa de la comunidad de Matanguarán, perteneciente a este municipio.

De acuerdo con reportes oficiales, durante la intervención los efectivos localizaron un arma larga de uso exclusivo del Ejército, un chaleco táctico con las siglas “CJNG”, cuatro kilogramos de la droga conocida como cristal y una camioneta.

El operativo se desarrolló durante la mañana, cuando el personal militar encabezó un despliegue en la zona rural, detectando el campamento oculto entre la vegetación. No se registraron enfrentamientos ni personas detenidas durante la acción.

El material y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que continuará con las investigaciones para determinar el origen del armamento y el vínculo con grupos delictivos que operan en la región.

Este aseguramiento ocurre a unas horas del operativo anterior, también en el municipio de Uruapan, donde fuerzas estatales y federales desmantelaron un primer campamento criminal y aseguraron 18 armas de fuego, equipo táctico y drogas. Ambos operativos forman parte de la estrategia de seguridad implementada para recuperar el control territorial en zonas rurales afectadas por la presencia de células delictivas.