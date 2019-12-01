Revelan causa de muerte de regidor de Reynosa localizado sin vida en CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 14:10:09

Ciudad de México, a 9 de diciembre 2025.- Autoridades ministeriales revelaron que Brayan Nicolás Vicente Salinas, regidor de Reynosa, Tamaulipas perdió la vida tras ser estrangulado al interior de un departamento que había rentado en avenida Paseo de la Reforma de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Según información oficial, la necropsia que practicaron especialistas del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (INCIFO) reveló que la causa de muerte del regidor fue asfixia por estrangulamiento.

Asimismo, dieron a conocer que su cuerpo fue entregado a su familia, tras terminar con las diligencias de ley.

Cabe mencionar que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), anunció que con el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona y las de circuito cerrado del condominio, se identificó a dos personas que arribaron al sitio en compañía de la víctima y posteriormente se retiraron del lugar.