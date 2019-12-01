Reubican a cocodrilo de más de 3 metros que permanecía en zona turística de Puerto Vallarta

Reubican a cocodrilo de más de 3 metros que permanecía en zona turística de Puerto Vallarta
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 22:48:21
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Puerto Vallarta, Jalisco, 5 de noviembre de 2026.- Un cocodrilo de aproximadamente 3.5 metros fue retirado de la desembocadura del río Cuale, en Puerto Vallarta, luego de permanecer durante varios meses en el lugar, donde había llamado la atención de turistas y habitantes.

El operativo se realizó la tarde del miércoles 4 de noviembre, con la participación de guardavidas de Protección Civil y Bomberos, personal de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento y elementos de la Patrulla Verde.

De acuerdo con los reportes, el animal se había convertido en un atractivo para quienes visitaban la zona, pero la cercanía de las personas representaba un riesgo. Uno de los casos que llamó la atención ocurrió después de que se difundiera un video en el que un hombre se acercó demasiado al reptil e intentó interactuar con él.

Ante el acercamiento, el cocodrilo reaccionó e intentó morderlo, aunque el hombre logró alejarse y no sufrió lesiones, también se habían registrado otros reportes de situaciones similares, incluido uno durante octubre.

Luego de su captura, el ejemplar fue revisado por biólogos, quienes confirmaron que contaba con una marca de identificación y se encontraba en buen estado de salud. Posteriormente, fue trasladado al río Ameca, donde quedó reubicado.

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