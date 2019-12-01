Motociclista fallece y uno más resulta herido al caer del puente de La Huerta, en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 21:40:36

Morelia, Michoacán, 5 de noviembre de 2026.- Un motociclista perdió la vida y uno más resultó herido tras salir proyectados del puente elevado de la Calzada La Huerta, durante la madrugada de este jueves.

Al respecto, se informó que cuerpos de seguridad y servicios de emergencia fueron alertados sobre un fuerte accidente de tránsito en la citada vialidad.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia y paramédicos de Protección Civil, quienes auxiliaron al sobreviviente para su traslado a un hospital, además de confirmar el fallecimiento de la segunda víctima en el lugar.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió al sitio para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la necropsia de ley.

Con este percance suman 29 los motociclistas que han perdido la vida en accidentes de tránsito en la capital michoacana en lo que va del año.