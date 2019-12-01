INE aprueba nuevo modelo de boleta electoral para las elecciones de 2027

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 21:56:21

Ciudad de México, 5 de noviembre de 2026.- El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el modelo de boleta que se utilizará en las elecciones federales de 2027, el cual tendrá cambios en los emblemas de los partidos políticos que aparecerán en las papeletas.

Entre las modificaciones se encuentra la eliminación del logotipo del Partido de la Revolución Democrática (PRD), luego de perder su registro nacional, así como la incorporación de los emblemas de los nuevos partidos PAZ y Somos.

La consejera electoral Norma de la Cruz explicó que estos cambios responden a las modificaciones en el sistema de partidos políticos. La propuesta fue aprobada por unanimidad durante una sesión extraordinaria del Consejo General del INE.

Además del diseño de las boletas, el instituto aprobó los materiales que se utilizarán durante la jornada electoral, entre ellos urnas, cajas para transportar los paquetes electorales y marcadores. También se autorizaron 24 documentos para la elección federal y otros 13 relacionados con el voto anticipado y la participación de personas en prisión preventiva.

Por otro lado, el INE estableció nuevas reglas para el conteo de votos en 2027. Las boletas que no tengan las marcas de doblez necesarias para introducirlas en las urnas no serán consideradas votos válidos ni nulos y quedarán fuera de los resultados.

Cuando los funcionarios de casilla encuentren este tipo de papeletas, deberán registrarlas en la hoja de incidentes, marcarlas con dos rayas de tinta para inutilizarlas y mantenerlas separadas de los demás votos.

Esta medida responde a una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que determinó que esas boletas no pueden relacionarse de manera clara con un voto que haya sido depositado en las urnas.

Finalmente, el instituto también reforzó las reglas para evitar que operadores de programas sociales participen como observadores electorales.