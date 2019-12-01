Detienen a 32 personas en CDMX y Edomex; aseguran 178 mil litros de gas LP

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 21:47:12

*Autoridades realizaron 38 cateos como parte de tres investigaciones sobre presunta extorsión, narcomenudeo y comercio ilegal de combustible. Entre los detenidos hay dos integrantes de una corporación de seguridad de Nezahualcóyotl.

Toluca, Mex., a 5 de noviembre de 2026.- Un despliegue de fuerzas federales, estatales y municipales en la Ciudad de México y el Estado de México dejó 32 personas detenidas y el aseguramiento de armas, drogas, vehículos y 178 mil litros de gas LP. Las intervenciones abarcaron 38 inmuebles vinculados, según las autoridades, con tres células delictivas.

Las diligencias derivaron de investigaciones sobre delitos contra la salud y actividades de extracción, trasvase, almacenamiento y venta ilícita de gas LP. De acuerdo con el reporte oficial, las acciones se desarrollaron en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y permitieron detener a tres presuntos líderes.

Dos integrantes de seguridad municipal, entre los detenidos

La investigación que concentró el mayor número de cateos tuvo como objetivo una célula presuntamente encabezada por Luis Humberto “N”, con presencia en la zona oriente del Valle de México.

Tras meses de indagatorias, las autoridades intervinieron 19 inmuebles en territorio mexiquense y dos en la capital del país. En esos operativos fueron detenidas 16 personas, entre ellas el señalado como dirigente y dos elementos de una corporación de seguridad del municipio de Nezahualcóyotl.

El reporte atribuye a esa estructura actividades de extorsión, narcomenudeo, contrabando de armas, despojo de inmuebles y homicidio, así como vínculos con un grupo criminal cuya identidad no fue precisada. En los cateos se aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos, dosis de droga, efectivo, teléfonos, vehículos e inmuebles.

Intervienen presunta red de comercio ilegal de gas

Otra de las investigaciones condujo a 15 cateos en propiedades relacionadas con una organización presuntamente dirigida por Luis Gabriel “N”, señalado por las autoridades como responsable de coordinar operaciones ilícitas con gas LP en municipios del Estado de México.

En estas diligencias fueron detenidos el presunto líder y otras 11 personas. El aseguramiento incluyó 178 mil litros de combustible, 24 autotanques, cilindros de gas LP y tanques de almacenamiento de hidrocarburos.

También se reportaron cuatro armas largas, seis cortas, cargadores, cartuchos, dosis de droga y 58 vehículos, tres de ellos de alta gama, además de teléfonos, equipos de cómputo y dispositivos de almacenamiento de información.

Cuatro capturas en Ecatepec

En una intervención distinta, las autoridades catearon dos inmuebles en Ecatepec y detuvieron a cuatro personas. Entre ellas se encuentra Miguel “N”, identificado en el informe oficial como presunto líder de una célula dedicada a la extorsión y a delitos contra la salud.

En esos domicilios fueron localizadas cinco armas de fuego, cartuchos, tres cargadores, cuatro teléfonos celulares y dosis de droga.

El despliegue contó con personal de la Defensa, Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Participaron también la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, las policías municipales de Ecatepec y Nezahualcóyotl, y Pemex, con información del Centro Nacional de Inteligencia.

Las 32 personas detenidas quedaron a disposición de los agentes del Ministerio Público correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica. Los inmuebles cateados fueron sellados y permanecen bajo resguardo de las autoridades.