Abaten en Estado de México a presunto líder criminal buscado por varios delitos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 21:29:09

Toluca, Estado de México, 5 de noviembre de 2026.- Edgar Aarón “N”, conocido como “El General” o “El Lic”, señalado como líder y fundador del Cártel Nuevo Imperio, perdió la vida durante un operativo realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en el Estado de México.

El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, informó que los agentes fueron atacados a disparos mientras intentaban cumplir una orden de aprehensión contra el presunto líder criminal por delincuencia organizada. Al responder a la agresión, el hombre perdió la vida.

De acuerdo con las autoridades, Edgar Aarón “N” era investigado por su posible participación en delitos como secuestro, extorsión, homicidio, despojo, lavado de dinero, robo de combustible y tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Canadá.

Además, las investigaciones lo señalan como presunto autor intelectual del homicidio de Milton Morales Figueroa, ocurrido el 21 de julio de 2024. El funcionario de seguridad fue asesinado en el municipio de Coacalco, Estado de México.

García Harfuch también recordó que el 19 de noviembre de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Edgar Aarón “N” por presuntamente brindar protección a Ryan James Wedding y utilizar contactos policiales para localizar objetivos de su organización.

El Cártel Nuevo Imperio, del que era señalado como fundador, mantenía operaciones en el Estado de México, Morelos y la Ciudad de México.

Finalmente, el secretario informó que las autoridades federales y estatales continuarán las investigaciones para localizar a los demás integrantes de la organización y desmantelar sus redes criminales.