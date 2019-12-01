Responsable de violación en agravio de una niña, ocurrido en Arteaga, Michoacán recibe 35 años de cárcel

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 3 de agosto de 2025.- Un Tribunal de Enjuiciamiento emitió sentencia condenatoria de 35 años de prisión en contra de Carmelo O., al acreditar su participación en el delito de violación equiparada; hechos ocurridos en agravio de su vecina de 10 años de edad, en el municipio de Arteaga.

Sobre el particular se informó que en el Juicio Oral, un agente del Ministerio Público demostró que el 15 de agosto de 2023, Carmelo O., agredió sexualmente a la niña; acciones que repitió el 16 de febrero y 12 de agosto del 2024.

Estos actos fueron investigados por la Fiscalía Regional de Lázaro Cárdenas, que inició con las actuaciones que permitieron establecer la relación de Carmelo O., quien fue detenido con base en una orden de aprehensión, obsequiada por un Juez de Control. Posteriormente se resolvió su vinculación a proceso.

Tras celebrarse la audiencia, y una vez analizadas las pruebas aportadas por la Fiscalía, el Tribunal de Enjuiciamiento declaró culpable a Carmelo O., del delito de violación equiparada y dictó fallo condenatorio en su contra, emitiendo sentencia condenatoria de 35 años de prisión, así como al pago por concepto de reparación del daño.