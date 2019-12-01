Rescatan a mujer secuestrada por comando armado en Michoacán: fue hallada cerca de la carretera al Aeropuerto de Morelia; sus captores escaparon

Rescatan a mujer secuestrada por comando armado en Michoacán: fue hallada cerca de la carretera al Aeropuerto de Morelia; sus captores escaparon
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2025 a las 17:29:51
Álvaro Obregón, Mich., a 19 de octubre de 2025.– Una dramática jornada se vivió en el municipio de Álvaro Obregón cuando una mujer de 57 años fue secuestrada por civiles armados dentro de su propio domicilio. Horas más tarde, y tras un intenso operativo de búsqueda, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) lograron rescatarla sana y salva sobre la carretera que conecta Morelia con el Aeropuerto Internacional.

Las autoridades confirmaron que la víctima fue hallada en estado de shock, pero sin lesiones graves. Fue atendida de inmediato por paramédicos y psicólogos de la Guardia Civil, quienes la trasladaron a la capital michoacana para su resguardo y la presentación de su denuncia ante las autoridades.

Sin embargo, los responsables del secuestro siguen prófugos. Los elementos de seguridad no lograron ubicar a los delincuentes, quienes se esfumaron misteriosamente tras abandonar a la mujer en plena vía carretera.

La SSP aseguró que continuará reforzando su presencia operativa en la región y exhortó a la población a denunciar cualquier hecho delictivo a los números de emergencia 911 y 089, en busca de frenar la creciente ola de violencia que mantiene en vilo a los habitantes de Michoacán

Noventa Grados
