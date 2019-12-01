Joven resulta herido de gravedad tras ser víctima de un ataque armado en Celaya, Guanajuato

Joven resulta herido de gravedad tras ser víctima de un ataque armado en Celaya, Guanajuato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2025 a las 18:30:28
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Celaya, Guanajuato, 19 de octubre del 2025.- Un joven de identidad desconocida resultó herido de gravedad tras ser blanco de un ataque armado en la colonia San Rafael de Celaya, Guanajuato.

Se trata de un joven de alrededor de 28 años de edad que según versiones iba caminando sobre la calle Círculo Politécnico y Avenida Universidad la tarde de este domingo cuando fue interceptado por sujetos desconocidos.

La víctima cayó sobre la banqueta al recibir varios disparos de arma de fuego.

El suceso fue notificado al 911, motivo por el cual autoridades policiacas y socorristas acudieron al sitio, donde estabilizaron a la víctima y posteriormente lo trasladaron en estado grave.

El área fue delimitada para iniciar una carpeta de investigación y esclarecer los hechos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Joven resulta herido de gravedad tras ser víctima de un ataque armado en Celaya, Guanajuato
Rescatan a mujer secuestrada por comando armado en Michoacán: fue hallada cerca de la carretera al Aeropuerto de Morelia; sus captores escaparon
Ultiman a dos mujeres y un hombre en calles de Jacona, Michoacán
Golpe al crimen en Chiapas: FGR desmantela centro de operaciones aéreas en Tapachula; aseguran avioneta, camionetas de lujo y 200 paquetes de estupefaciente listos para ser distribuidos
Más información de la categoria
Joven resulta herido de gravedad tras ser víctima de un ataque armado en Celaya, Guanajuato
Trump corta financiamiento a Colombia y amenaza con intervenir militarmente; acusa al presidente Petro de ser el líder del crimen
Vive la Semana de Noche de Muertos en los Manantiales de Urandén
Golpe al crimen en Chiapas: FGR desmantela centro de operaciones aéreas en Tapachula; aseguran avioneta, camionetas de lujo y 200 paquetes de estupefaciente listos para ser distribuidos
Comentarios