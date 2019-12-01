Joven resulta herido de gravedad tras ser víctima de un ataque armado en Celaya, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2025 a las 18:30:28

Celaya, Guanajuato, 19 de octubre del 2025.- Un joven de identidad desconocida resultó herido de gravedad tras ser blanco de un ataque armado en la colonia San Rafael de Celaya, Guanajuato.

Se trata de un joven de alrededor de 28 años de edad que según versiones iba caminando sobre la calle Círculo Politécnico y Avenida Universidad la tarde de este domingo cuando fue interceptado por sujetos desconocidos.

La víctima cayó sobre la banqueta al recibir varios disparos de arma de fuego.

El suceso fue notificado al 911, motivo por el cual autoridades policiacas y socorristas acudieron al sitio, donde estabilizaron a la víctima y posteriormente lo trasladaron en estado grave.

El área fue delimitada para iniciar una carpeta de investigación y esclarecer los hechos.