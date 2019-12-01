Entregan más de 70 apoyos sociales a familias afectadas por las lluvias en Querétaro

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2025 a las 19:59:50

Querétaro, Querétaro, 19 de octubre del 2025.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Social del estado de Querétaro (Sedesoq), Luis Bernardo Nava Guerrero informó que debido a las lluvias torrenciales que afectaron a la municipios de la Sierra Gorda y el Semidesierto se han entregado más de 70 mil apoyos a familias que resultaron afectadas.

Explicó que este fin de semana se comenzaron a entregar apoyos en los municipios de San Joaquín, Arroyo Seco, Landa de Matamoros, Jalpan de Serra y Cadereyta de Montes, y podría culminar la entrega la próxima semana en el Pinal de Amoles.

“Les reiteramos a las familias queretanas que no están solas, cuentan con el apoyo del gobernador Mauricio Kuri y con todo su equipo de trabajo, y además con la coordinación de los presidentes municipales“, dijo.

Reconoció que se está trabajando de forma conjunta y coordinada con los presidentes municipales para poder llevar los apoyos a las familias afectadas.

Cabe mencionar que se están entregando productos de limpieza, higiene, alimentos y agua; a demás de enseres domésticos para aquellos que tuvieron pérdidas por las lluvias.