Rescatan a menor privado de su libertad en Morelos; hay dos detenidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Agosto de 2025 a las 10:25:23

Jantetelco, Morelos, a 9 de agosto 2025.- Autoridades de seguridad estatal lograron el rescate de un menor, de cinco años de edad, quien fue privado de su libertad el pasado 6 de agosto en la colonia Centro de Cuautla, Morelos.

De acuerdo con información oficial, la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) de la entidad logró localizar al niño en el poblado de Tenango, en Jantetelco, donde se desplegó un operativo.

Tras la acción operativa, los agentes ministeriales lograron el rescate de la víctima, además de que detuvieron a dos personas sospechosas.

Según las investigaciones, el niño fue secuestrado por un grupo delictivo, el cual exigía que el padre de la víctima se entregará a dicha organización criminal a cambio de la liberación del menor, o de lo contrario asesinarían al infante.

Los detenidos fueron presentados ante las autoridades pertinentes quienes determinarán su situación legal.