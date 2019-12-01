Rescatan a lomito en Cuitzeo, Michoacán; investigan presunto maltrato animal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Agosto de 2025 a las 07:48:29

Cuitzeo, Michoacán, a 30 de agosto 2025.- Un perro en condiciones de vulnerabilidad fue asegurado en el municipio de Cuitzeo, luego de una intervención realizada por personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de su área especializada en delitos contra el ambiente y la fauna.

El caso se originó tras una denuncia difundida en redes sociales, en la que se señalaba la situación del lomito.

Por lo anterior, elementos de la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal ubicaron el domicilio reportado y confirmaron que el ejemplar no contaba con condiciones mínimas de bienestar.

Con apoyo de autoridades municipales, el ejemplar fue retirado del lugar y trasladado a una asociación civil en Morelia, en donde ecibirá atención veterinaria y cuidados hasta que su estado de salud lo permita.