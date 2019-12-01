Rescatan a dos mujeres extraviadas en parque Los Dinamos, en CDMX

Rescatan a dos mujeres extraviadas en parque Los Dinamos, en CDMX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2025 a las 08:57:49
Ciudad de México, a 23 de octubre 2025.- Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), rescató a dos mujeres que se extraviaron en el Parque Ecoturístico Los Dinamos, ubicado en la alcaldía Magdalena Contreras.

Los agentes respondieron al reporte de la desaparición de dos mujeres en el perímetro del Cuarto Dinamo, por lo cual en coordinación con la Subdirección de Atención a Emergencias y Riesgos, implementaron una búsqueda en la zona del Camino a la Cañada.

Durante el operativo, los policías capitalinos ubicaron a las dos personas de 31 y 32 años de edad, que coincidían con las características emitidas en el reporte, las cuales fueron resguardadas y llevadas a un lugar seguro.

Una vez sanas y salvas, las mujeres fueron atendidas por paramédicos, quienes las diagnosticaron con crisis nerviosa y estables, sin ameritar traslado hospitalario.

