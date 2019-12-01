Petro asegura que Trump quiere influenciar las elecciones en Colombia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2025 a las 10:18:54

Bogotá, Colombia, a 23 de octubre 2025.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, consideró que su homólogo estadounidense quiere influenciar las elecciones que se llevarán a cabo en su país el próximo año.

"La magnitud del insulto de Trump a Colombia y a mí mismo ya no tiene el objetivo de alcanzar una estrategia eficaz antinarcotraficantes, sino afectar las elecciones de Colombia el año entrante, buscando de nuevo el triunfo de la extrema derecha, esa sí fuerte y probadamente ligada al narcotráfico, pero obediente en obedecer invasiones", manifestó el mandatario colombiano en su cuenta oficial de X.

Cabe señalar que las declaraciones del jefe del Estado colombiano se dan en un contexto de tensión entre los dos líderes por la guerra contra las drogas de Washington en el mar Caribe, extendida ahora al Pacífico.

En la previa, el presidente Trump aseguró que Petro es un "matón y un mal tipo" y lo acusó de fabricar "muchas drogas", días después de señalarlo de ser un "líder del narcotráfico".

Además, EEUU suspendió todos los pagos y subsidios a Colombia, horas después de destruir una supuesta narcolancha en el Pacífico, en aguas internacionales, cercanas al país sudamericano.