Se desplazan ambulancias y helicóptero militar a Tepalcatepec tras incursión armada de Jalisco al principal bastión criminal de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2025 a las 10:56:33

Tepalcatepec, Mich., a 23 de octubre de 2025.- Luego de la ofensiva armada lanzada por el crimen organizado la mañana de este jueves sobre el municipio de Tepalcatepec, hogar del principal capo de Michoacán por quien el gobierno de los Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares, un helicóptero militar y ambulancias fueron desplegados a la zona.

El ataque armado se registró en la comunidad Los Olivos, Jalisco, a unos cuantos cientos de metros de la cabecera de Tepalcatepec, bastión de Juan José Farías “El Abuelo”, líder delictivo Cártel de Tepalcatepec y principal cabecilla del crimen de Michoacan.

Fuertes ráfagas de rifles de grueso calibre y sicarios movilizados a las calles, quitaron la tranquilidad a la comunidad desde temprana hora este jueves, enfrentándose los pistoleros por al menos un par de horas.

Luego del choque armado, ambulancias fueron vistas por las carreteras desplazándose al sitio de los enfrentamientos.

Asimismo, un helicóptero militar fue desplegado a la zona, dejando ver la fiereza del ataque lanzado por los sicarios del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Hasta el momento se desconoce el saldo de muertos, heridos o detenidos en este nuevo ataque que tocó a las puertas del principal bastión del crimen en Michoacán.