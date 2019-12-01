Chocan grupos armados a las puertas de Tepalcatepec, Michoacán: Paramilitares toman las calles de Los Olivos; ráfagas y miedo someten a la población

Chocan grupos armados a las puertas de Tepalcatepec, Michoacán: Paramilitares toman las calles de Los Olivos; ráfagas y miedo someten a la población
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2025 a las 10:19:39
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tepalcatepec, Mich., a 23 de octubre de 2025.- Una escena de guerra es la que se vive la mañana de este jueves en la comunidad Los Olivos, en los límites del municipio de Tepalcatepec con Jalisco, donde sujetos armados, miembros de la delincuencia organizada, se enfrentan por el control del territorio.

Los fuertes estruendos de rifles de grueso calibre rompieron la tranquilidad de la mañana, al emprender un sorpresivo ataque armado el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De inmediato los sicarios del Abuelo Farías, líder del Cártel de Tepalcatepec con una recompensa de 10 millones de dólares del Gobierno de los Estados Unidos, salieron a las calles de defender el mayor bastión criminal de Michoacán.

Los estruendos de los disparos de los francotiradores equipados con fusiles Barrett calibre 50, así como de pistoleros con ametralladoras, rompieron la tranquilidad y pusieron en alerta a la población.

Por las calles de Los Olivos, los sicarios del Abuelo Farías fueron grabados por los asustados pobladores, movilizándose hacia la zona de combate.

La balacera se ha prolongado por al menos dos horas, desconociéndose el saldo de muertos o heridos. Asimismo, ninguna autoridad se ha hecho presente en la zona.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Caen tres presuntos generadores de violencia en Villagrán, Guanajuato
Se incendia vivienda en Paracho, Michoacán; solo hubo daños materiales
Se desplazan ambulancias y helicóptero militar a Tepalcatepec tras incursión armada de Jalisco al principal bastión criminal de Michoacán
Chocan grupos armados a las puertas de Tepalcatepec, Michoacán: Paramilitares toman las calles de Los Olivos; ráfagas y miedo someten a la población
Más información de la categoria
Israel lanza ataque sobre sur de Gaza a pesar del alto al fuego; van al menos 88 muertos durante la tregua
Se desplazan ambulancias y helicóptero militar a Tepalcatepec tras incursión armada de Jalisco al principal bastión criminal de Michoacán
Chocan grupos armados a las puertas de Tepalcatepec, Michoacán: Paramilitares toman las calles de Los Olivos; ráfagas y miedo someten a la población
Petro asegura que Trump quiere influenciar las elecciones en Colombia
Comentarios