Chocan grupos armados a las puertas de Tepalcatepec, Michoacán: Paramilitares toman las calles de Los Olivos; ráfagas y miedo someten a la población

Tepalcatepec, Mich., a 23 de octubre de 2025.- Una escena de guerra es la que se vive la mañana de este jueves en la comunidad Los Olivos, en los límites del municipio de Tepalcatepec con Jalisco, donde sujetos armados, miembros de la delincuencia organizada, se enfrentan por el control del territorio.



Los fuertes estruendos de rifles de grueso calibre rompieron la tranquilidad de la mañana, al emprender un sorpresivo ataque armado el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).



De inmediato los sicarios del Abuelo Farías, líder del Cártel de Tepalcatepec con una recompensa de 10 millones de dólares del Gobierno de los Estados Unidos, salieron a las calles de defender el mayor bastión criminal de Michoacán.



Los estruendos de los disparos de los francotiradores equipados con fusiles Barrett calibre 50, así como de pistoleros con ametralladoras, rompieron la tranquilidad y pusieron en alerta a la población.



Por las calles de Los Olivos, los sicarios del Abuelo Farías fueron grabados por los asustados pobladores, movilizándose hacia la zona de combate.



La balacera se ha prolongado por al menos dos horas, desconociéndose el saldo de muertos o heridos. Asimismo, ninguna autoridad se ha hecho presente en la zona.