Israel lanza ataque sobre sur de Gaza a pesar del alto al fuego; van al menos 88 muertos durante la tregua
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2025 a las 12:47:18
Jan Yunis, Franja de Gaza, a 23 de octubre 2025.- Tanques del Ejército israelí lanzaron un ataque sobre el área de Sheikh Nasser, en la ciudad de Jan Yunis, al sur de Gaza, a pesar del alto al fuego firmado hace casi dos semanas, según información brindada a la agencia EFE.

Cabe mencionar que la zona afectada se encuentra junto a la recién designada como “línea amarilla“, el punto al que se han retirado las tropas israelíes dentro del territorio gazatí como parte de este acuerdo y al que la población tiene prohibido acercarse.

Desde la entrada en vigor de la tregua, el pasado 10 de octubre, las Fuerzas Armadas del Estado judío han atacado constantemente a civiles palestinos que intentan regresar a sus casas para ver su estado.

Según los gazatíes, la mayoría de los habitantes desconocía la existencia de la zona delimitada y marcada como militarizada, por lo que se acercaban y eran atacados.

Por lo anterior, las autoridades israelíes indicaron que comenzaron a señalizar esta “línea amarilla” con postes de hormigón de 3.5 metros de altura pintados de color amarillo con una separación de 200 metros.

En estos trece días de tregua, el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza ha contabilizado al menos 88 muertos y 315 heridos gazatíes por ataques israelíes.

