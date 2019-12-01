Capturan a colombiano presuntamente implicado en atentado contra colaborador de Cuauhtémoc Blanco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2025 a las 09:20:05

Cuernavaca, Morelos, a 23 de octubre 2025.- La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) informó sobre la detención de Jorge Leonardo “N”, ciudadano colombiano que estaría involucrado en un atentado en contra de Efrén Hernández Mondragón, exdirector General de Procesos para la Adjudicación de Contratos en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco.

Por su parte, el l secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos (SSPC), Miguel Ángel Urrutia, informó que el detenido es identificado como conductor de la motocicleta en la que huyó junto con el hombre que atentó contra el funcionario público.

Asimismo, señaló que el sospechoso fue capturado el pasado 16 de octubre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

El intento de asesinato ocurrió el 22 de agosto de 2023, a las 12:10 horas, en pleno centro de Cuernavaca, cuando Hernández Mondragón llegaba a su oficina en el edificio Vitaluz, frente al Palacio de Gobierno.