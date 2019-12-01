Se incendia vivienda en Paracho, Michoacán; solo hubo daños materiales

Se incendia vivienda en Paracho, Michoacán; solo hubo daños materiales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2025 a las 11:36:13
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Paracho, Michoacán, a 23 de octubre 2025.- Cuantiosos daños materiales dejó como saldo el iincendio de una vivienda, hechos registrados en el Centro del municipio de Paracho, Michoacán.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que una casa ubicada en la calle Industria se estaba quemando.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de Bomberos quienes se abocaron a sofocar la conflagración.

Finalmente se logró controlar el fuego mismo que sólo dejó daños materiales; las causas del percance no se dieron a conocer.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Caen tres presuntos generadores de violencia en Villagrán, Guanajuato
Se incendia vivienda en Paracho, Michoacán; solo hubo daños materiales
Se desplazan ambulancias y helicóptero militar a Tepalcatepec tras incursión armada de Jalisco al principal bastión criminal de Michoacán
Chocan grupos armados a las puertas de Tepalcatepec, Michoacán: Paramilitares toman las calles de Los Olivos; ráfagas y miedo someten a la población
Más información de la categoria
Israel lanza ataque sobre sur de Gaza a pesar del alto al fuego; van al menos 88 muertos durante la tregua
Se desplazan ambulancias y helicóptero militar a Tepalcatepec tras incursión armada de Jalisco al principal bastión criminal de Michoacán
Chocan grupos armados a las puertas de Tepalcatepec, Michoacán: Paramilitares toman las calles de Los Olivos; ráfagas y miedo someten a la población
Petro asegura que Trump quiere influenciar las elecciones en Colombia
Comentarios