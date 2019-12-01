Se incendia vivienda en Paracho, Michoacán; solo hubo daños materiales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2025 a las 11:36:13

Paracho, Michoacán, a 23 de octubre 2025.- Cuantiosos daños materiales dejó como saldo el iincendio de una vivienda, hechos registrados en el Centro del municipio de Paracho, Michoacán.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que una casa ubicada en la calle Industria se estaba quemando.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de Bomberos quienes se abocaron a sofocar la conflagración.

Finalmente se logró controlar el fuego mismo que sólo dejó daños materiales; las causas del percance no se dieron a conocer.