Rescatan a dos adolescentes víctimas de trata en Quintana Roo; su compañera de escuela las reclutaba

Benito Juárez, Quintana Roo, a 29 de agosto de 2025.- Gracias al programa “Prevención a través de la Educación”, el cual es impartido por la Fiscalía General del Estado (FGE) DE Quintana Roo, se logró rescatar a dos adolescentes, quienes estaban siendo víctimas de una red de trata de personas.

Según datos en un comunicado de la FGE, una alumna de ls secundaria Belisario Domínguez del municipio de Benito Juárez, reclutaba a sus compañeras de clase, con la finalidad de trabajar como “scorts”, para ofrecer servicios sexuales, a cambio de obtener dinero y regalos, los servicios eran dentro y fuera del estado.

Después de ser convencidas por su compañera, las presentaba ante su jefa, quien fue identificada como Elizabeth Shekina “N”, quien presuntamente se encargaba de llevar y entregar a las menores con los clientes, por un costo por servicio de entre mil 500 y 3 mil pesos, de los cuales, ella se quedaba con 500 pesos.

Al llegar a los moteles con los clientes que contrataban los servicios, aparte del pago que les daban en efectivo, también recibían obsequios como teléfonos celulares, u algún otro objeto.

Después de realizar la investigación, la FGE consiguió de un Juez de Control la orden de aprehensión en contra de Elizabeth Shekina “N”, misma que fue cumplimentada, para presentarla ante la autoridad que la requirió, que será quien defina su situación jurídica.