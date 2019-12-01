Rescatan a adulto mayor atrapado en una alcantarilla de Monterrey, Nuevo León; aseguró que se ocultaba de personas que lo perseguían

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Junio de 2026 a las 21:54:43

Monterrey, Nuevo León, a 28 de junio de 2026.- Elementos de rescate lograron poner a salvo a un hombre de 63 años que permanecía atrapado dentro de una alcantarilla de drenaje pluvial en la colonia Paseo de San Bernabé, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. El adulto mayor explicó que ingresó por su propia voluntad al sistema de drenaje mientras intentaba refugiarse de personas que, según dijo, lo perseguían.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León, el incidente ocurrió en una alcantarilla ubicada sobre la avenida San Bernabé. Tras recibir el aviso, los cuerpos de emergencia acudieron al sitio para evaluar la situación y organizar las maniobras de rescate.

Con apoyo de elementos de Fuerza Civil, los rescatistas utilizaron herramientas hidráulicas y barras para retirar la pesada rejilla del drenaje, lo que permitió asegurar al hombre y extraerlo sin contratiempos.

Una vez en el exterior, el adulto mayor fue revisado por personal médico, que confirmó que no presentaba lesiones, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

El hombre relató que decidió ingresar al drenaje para protegerse de quienes presuntamente lo seguían; sin embargo, una vez dentro ya no encontró la forma de salir por sus propios medios.

En las labores también participaron elementos de Protección Civil de Monterrey, quienes colaboraron en la atención de la emergencia y en el rescate del adulto mayor.