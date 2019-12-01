Lluvias provocan severas inundaciones en Puebla; una persona falleció por caída de árbol

Cholula, Puebla, a 28 de junio de 2026.- Las intensas lluvias que se registraron en el estado de Puebla durante las últimas horas dejaron severas afectaciones en distintos puntos de la capital, además de cobrar la vida de una persona y dejar otra más lesionada tras la caída de un árbol sobre una camioneta que circulaba por la Recta a Cholula.

De acuerdo con los reportes, el árbol se desplomó debido a las condiciones climáticas y cayó sobre el vehículo en movimiento, provocando la muerte de uno de sus ocupantes, mientras que otra persona resultó herida y recibió atención por parte de los cuerpos de emergencia.

Las precipitaciones también ocasionaron inundaciones en diversas zonas de la ciudad. Entre los puntos más afectados se encuentran el Centro Histórico, el bulevar 5 de Mayo y la Central de Abasto, donde el nivel del agua provocó que varios automóviles quedaran varados.

Elementos de Protección Civil y servicios de emergencia desplegaron operativos en las áreas afectadas para auxiliar a la población, atender los incidentes y apoyar a los automovilistas que quedaron atrapados por las anegaciones.

Ante el pronóstico de que las lluvias continuarán, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones, evitar transitar por zonas inundadas y mantenerse atenta a los avisos oficiales para prevenir nuevos incidentes.