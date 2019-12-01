¡Orgullo michoacano! Susana Landín, joven voluntaria de 18 años originaria de Cherán viaja a Venezuela para brindar atención a víctimas de terremotos

¡Orgullo michoacano! Susana Landín, joven voluntaria de 18 años originaria de Cherán viaja a Venezuela para brindar atención a víctimas de terremotos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Junio de 2026 a las 23:06:09
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Cherán, Michoacán, a 28 de junio de 2026.- La solidaridad y el compromiso de la juventud michoacana cruzan fronteras. A sus 18 años, Susana Isabela Landín Pedroza, originaria de Cherán, emprendió un viaje a Venezuela para integrarse como voluntaria en una misión de ayuda humanitaria, donde colaborará brindando atención prehospitalaria a personas lesionadas.

La joven forma parte de los Bomberos Voluntarios Purhépechas de Cherán y de la Brigada Internacional de Rescate Topos Azteca, organizaciones desde las que ha fortalecido su preparación como paramédico, bombera y rescatista.

Desde temprana edad, Susana se ha capacitado en labores de rescate, combate de incendios y atención de emergencias, desarrollando las habilidades necesarias para responder en situaciones de riesgo y brindar apoyo a quienes más lo necesitan.

Su participación en esta misión destaca por realizarse de manera completamente voluntaria, sin recibir una compensación económica, motivada únicamente por su vocación de servicio y el deseo de contribuir a salvar vidas.

Con esta labor, Susana Isabela Landín Pedroza representa con orgullo a Cherán, a Michoacán y a México, convirtiéndose en un ejemplo de entrega, valentía y solidaridad para las nuevas generaciones.

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