Verónica García Reyes asume la presidencia interina del PRD Michoacán

Morelia, Michoacán, 28 de junio de 2026.- La Asamblea Estatal del PRD Michoacán aprobó el nombramiento de Verónica García Reyes como presidenta interina del Comité Ejecutivo Estatal, en sustitución de Octavio Ocampo, quien solicitó licencia al cargo para dedicarse de tiempo completo a las actividades como promotor para recuperar la grandeza de Michoacán.

Al rendir protesta, Verónica García Reyes agradeció la confianza de la Asamblea Estatal y refrendó su compromiso de conducir al partido con diálogo, inclusión, pluralidad, responsabilidad y unidad, manteniendo una dirigencia cercana a la militancia. Destacó que el PRD atraviesa una nueva etapa respaldada por una estructura sólida en los municipios y por el trabajo de mujeres y hombres que diariamente fortalecen al instituto político.

“Asumo esta responsabilidad con el corazón lleno de gratitud, humildad y un profundo sentido de compromiso. La presidencia del PRD Michoacán no representa un cargo personal, sino un mandato de confianza. Seguiremos privilegiando el diálogo, la unidad y el trabajo en territorio para demostrar que el PRD sabe gobernar y está listo para recuperar la grandeza de Michoacán”, expresó.

La presidenta interina también reconoció el trabajo realizado por Octavio Ocampo al frente del partido y sostuvo que su nueva encomienda contribuye a fortalecer el proyecto político del PRD en todo el estado.

“Quiero hacer un reconocimiento sincero a Octavio Ocampo por el trabajo incansable que ha realizado junto con la militancia y los liderazgos del partido. Hoy abre caminos en cada rincón de Michoacán para seguir fortaleciendo este proyecto y construir las condiciones para recuperar la grandeza de nuestro estado”, afirmó.

Asimismo, aseguró que el PRD cuenta con mujeres y hombres preparados para representar al partido en el proceso electoral de 2027, por lo que hizo un llamado a la militancia a mantenerse unida y seguir trabajando en territorio para consolidar un proyecto cercano a la ciudadanía.

Por su parte, Octavio Ocampo agradeció la confianza que la militancia y los órganos de dirección del partido depositaron en él para asumir la responsabilidad como promotor para recuperar la grandeza de Michoacán, y aseguró que desempeñará esta encomienda recorriendo el estado con responsabilidad y en estrecha coordinación con la dirigencia estatal.

“La ruta del PRD Michoacán y la ruta del promotor avanzan en unidad. Hoy iniciamos una nueva etapa en la que seguiremos trabajando de manera coordinada por nuestro partido y por las y los michoacanos. Expreso todo mi respaldo a Verónica García Reyes, convencido de que realizará una conducción responsable y cercana a nuestra militancia, mientras nosotros recorreremos el estado para construir, junto a la gente, el proyecto para recuperar la grandeza de Michoacán”, puntualizó.