Disparan contra camioneta en la carretera Morelia – Pátzcuaro, Michoacán; hay varios heridos 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Junio de 2026 a las 22:52:32

Morelia, Mich., a 28 de junio de 2026. — Un violento ataque armado registrado sobre la carretera Morelia–Pátzcuaro provocó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad y emergencia luego de que una camioneta particular fuera rafagueada mientras circulaba cerca del entronque hacia Santiago Undameo.

De acuerdo con información preliminar, la unidad involucrada, una camioneta Toyota Avanza con matrícula del estado de Michoacán, fue alcanzada por sujetos armados que se desplazaban en otro vehículo. Sin previo aviso, los agresores dispararon en múltiples ocasiones y posteriormente huyeron del lugar.

Tras el ataque, el vehículo quedó con diversos daños visibles por proyectil de arma de fuego, principalmente en la parte trasera y otras secciones de la carrocería.

Conductores que transitaban por la zona alertaron a las autoridades mediante llamadas al número de emergencias, reportando detonaciones y la presencia de personas heridas dentro de la unidad.

Al sitio acudieron elementos policiacos y personal de auxilio, quienes brindaron atención médica inicial a los ocupantes y posteriormente realizaron su traslado a un centro hospitalario. Hasta el cierre de esta edición no se ha confirmado oficialmente el número de lesionados ni se ha dado a conocer su condición médica.

La escena quedó bajo resguardo para permitir las labores periciales y el levantamiento de indicios por parte de autoridades ministeriales, que ya integran la carpeta de investigación correspondiente.

De forma paralela, corporaciones de seguridad desplegaron un operativo en la zona para intentar localizar a los responsables; sin embargo, hasta el momento no se reportan personas detenidas.