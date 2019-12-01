Accidente vehicular en Puruándiro, Michoacán, deja un niño fallecido y cuatro personas heridas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Junio de 2026 a las 20:29:19

Puruándiro, Michoacán, a 28 de junio de 2026.- Un saldo de un infante muerto y cuatro personas heridas, fue el que dejó un accidente automovilístico registrado en la carretera Las Letras-Isaac Arriaga en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida vialidad se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio se trasladaron elementos de tránsito así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a cuatro heridos además de confirmar la muerte de un niño de cinco años.

Con base en lo anterior, personal de la FGE dio fe del levantamiento del cuerpo, entre tanto personal de tránsito se hizo cargo de lo concerniente al hecho vial.